Politiet avslutter aksjon i Iveland – gjenstanden som ble undersøkt, var ikke farlig

Politiet arbeider på stedet ved Iveland der spesialpersonell sjekket ut en gjenstand som ble funnet i forbindelse med en pågripelse. Et mindre område var avsperret.

NTB

Spesialpersonell skal sjekke en gjenstand som er funnet i forbindelse med en pågripelse ved Birketveit i Iveland kommune. Et mindre område er avsperret.

– Politiet har pågrepet en person i en straffesak i dag. I den forbindelse bistår nasjonale bistandsressurser for å undersøke en gjenstand som er funnet, skriver Agder-politiet på Twitter.

Til Fædrelandsvennen sier operasjonsleder Eyvind Formoe i Agder politidistrikt at to personer er tatt av politiet

– Bevæpnet politi tok onsdag formiddag hånd om to personer i Iveland. I forbindelse med oppdraget har vi bedt om bistand til å undersøke en gjenstand som er funnet, sier Formo til avisa.

Politiet kan foreløpig ikke si noe om hva som er funnet, men sier det dreier seg om en mindre gjenstand som er funnet utendørs.

– Det er ingen stor gjenstand, men vi vet ikke hva det er, så vi har sperret av et område på 50 meter, sier Formoe til NTB.

Han kan heller ikke si noe om hva de to er pågrepet eller siktet for.

Iveland kommune ligger i tidligere Aust-Agder kommune, omkring fire mil nord for Kristiansand.

De to mennene ble tatt av politiet langs en vei like vest for Birketveit, kommune- og administrasjonssenteret i Iveland.