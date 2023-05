Brudd for Evelina Moholt og Santino Mirenna

Skuespiller Evelina Moholt (23) og «Skal vi danse»-profil Santino Mirenna (29) er ikke lenger sammen.

Det bekrefter Moholt overfor TV 2. Paret var sammen i tre år.

– Nå er vi ikke sammen lenger. Det er ikke hemmelig, men det er ganske ferskt, sier Moholt.

De to skal fremdeles være gode venner.

Ifølge TV 2 skal Mirenna ha sjekket opp Moholt på en etterfest for «Skal vi danse» uten at han visste at hun var datteren til programlederen.

Moholt er om dagen aktuell i Mads Hansens «Forræder» på TV 2. Der deltar hun blant annet sammen med moren sin, Katrine Moholt. Santino Mirenna har vært proffdanser i flere sesonger av «Skal vi danse».