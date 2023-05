Riksmekleren har anmeldt lekkasje fra lønnsforhandlingene

Riksmekler Mats Ruland har tidligere sagt at den realistiske straffen for et brudd på taushetsplikten er bøter. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Riksmekler Mats Ruland har anmeldt lekkasjer etter meklingen mellom LO, YS og NHO.

Et utkast som ble lagt fram, ble lekket til pressen. Utkastet ble lekket søndag 16. april, dagen før storstreiken startet. I lekkasjen sto det at det lå et forslag til løsning på bordet med en ramme på 5,2 prosent.

Riksmekleren har tidligere varslet at han vil anmelde saken, til Dagbladets Børsen bekrefter han at anmeldelsen er sent.

– Anmeldelsen ble sendt i går, skriver han i en SMS til avisen.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik har hevdet at det var NHO som lekket enkelttall fra forhandlingene, noe NHO har avvist.

Til sammen talte LO og NHOs delegasjoner i forhandlingene 75 personer, viser møteboka på Riksmeklerens nettsider. Disse har dermed hatt førstehåndskunnskap om diskusjonene bak lukkede dører.

