Mann i 20-årene varetektsfengslet etter Lørenskog-drapet

En mann i 20-årene som er siktet for drap eller medvirkning etter at en mann ble funnet drept i Lørenskog i april, er varetektsfengslet i fire uker.

Tirsdag ble en mann i 20-årene pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til dette etter at en mann ble funnet drept i Lørenskog i april. Onsdag ble han varetektsfengslet i fire uker i Romerike og Glåmdal tingrett, skriver Romerikes Blad.

Mannen som ble pågrepet tirsdag kveld, har en relasjon til mannen som er drept, opplyser politiadvokat Grete Bollestad i Øst politidistrikt til NTB.

– Det er en link mellom de, men det får vi komme tilbake til senere, sier hun.

Fem siktede

En mann i 20-årene ble funnet drept på en parkeringsplass ved Løkenåsen skole i Lørenskog fredag 28. april. Bollestad vil ikke utdype hvorfor de mener at mannen som tirsdag ble pågrepet, er involvert i drapet.

– Det er summen av etterforskningsskrittene vi har gjort de siste to ukene. Vi mener at det foreligger sannsynlighetsovervekt for at han har begått handlingen han er siktet for, sier Bollestad.

Fra før av er fire personer siktet i saken, alle i 20-årene og fra østlandsområdet. Alle nekter straffskyld. To av dem ble varetektsfengslet i forrige uke, mens to av dem ble løslatt. Mistankegrunnlaget mot de to som er løslatt, er svekket.

Kan ikke utelukke flere pågripelser

Bollestad sier til avisen at de har en formening om hvor drapet har skjedd, men ønsker ikke å kommentere noe nærmere rundt dette grunnet bevisforspillelsesfaren i saken.

Heller ikke om det er gjort beslag av et antatt drapsvåpen ønsker politiadvokaten å si noe om.

– I denne saken er det gjort flere beslag, men konkrete beslag ønsker jeg ikke til å si noe om på grunn av faren for bevisforspillelse som fortsatt foreligger, forteller hun.

Bollestad kan ikke utelukke flere pågripelser, men sier at det ikke er noe de har planlagt i nær fremtid.