Prisveksten er fortsatt høy – SSB ser tegn til utflating

Prisveksten i Norge er fortsatt på et høyt nivå Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Prisveksten i Norge er fortsatt på et høyt nivå, men litt lavere enn forrige måned.

Statistisk sentralbyrå (SSB) slapp onsdag tall som viser hvordan prisveksten har vært de siste tolv månedene.

Fra april 2022 til april 2023 steg prisene 6,4 prosent. Prisene på mat og drikke bidro betydelig til den høye prisveksten, mens strømprisene trakk prisveksten ned.

– Prisveksten er fortsatt høy, men vi har de siste månedene sett tegn til en utflating, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

Det var ventet at prisveksten ville holde seg høy, men være på et litt lavere nivå enn i mars. Da var veksten på 6,5 prosent.

Uten strømstøtteordningen ville prisveksten endt på rundt 7,3 prosent i april.

Prishopp på matvarer

Det var økte matvarepriser som bidro mest til prisoppgangen. Prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer gikk opp med 2,5 prosent.

– Kun én gang tidligere er det målt en større månedsendring fra mars til april, så det kan tyde på at det er mer enn bare oppgangen etter påsketilbudene som ligger bak den store prisoppgangen, sier Kristiansen om matprisene.

I februar fryste flere dagligvarekjeder prisene, men i april varslet flere av de at de hadde økt prisene igjen.

Fra april 2022 til april 2023 har prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer steget med 10,5 prosent.

Strømprisene trekker prisveksten ned

Tolvmånedersendringen er 0,1 prosent lavere i april enn forrige måned.

– Det som trekker veksttakten mest ned er prisene på elektrisitet inkludert nettleie. De steg mer fra mars til april i fjor, sammenlignet med i år, sier Kristiansen.

I april var gjennomsnittsprisene i Sør-Norge på 1,11 kroner per kilowattime, ifølge Europower. Ikke siden november 2021 har de gjennomsnittlige strømprisene vært så lave på Østlandet og Sørvestlandet.

Kjerneinflasjonen opp 0,1 prosent

Kjerneinflasjonen i samme periode ender på 6,3 prosent. Dette er 0,1 prosentpoeng høyere enn tolvmånedersveksten som ble målt i mars.

Norges Bank har et mål om å få kjerneinflasjonen ned på 2 prosent.

I mai satte banken styringsrenta opp til 3,25 prosent, som er det høyeste nivået siden 2008.

– Komiteens vurdering er at det er behov for en høyere rente for å dempe inflasjonen, het det i begrunnelsen fra Norges Bank.