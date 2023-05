NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til onsdag 10. mai.

Ingen enighet i krisemøte om gjeldstaket i USA

USA president Joe Biden møtte tirsdag kongressledere, blant dem republikanske Kevin McCarthy, i et forsøk på å unngå at staten går tom for penger om kort tid. Etter møtet sa McCarthy, som leder Republikanerne i Representantenes hus, at det ikke var gjort noen framgang i møtet.

Da Biden senere talte i Det hvite hus, beskrev han imidlertid diskusjonene som «produktive», og sa at han var «fullstendig sikker på» at USA ikke vil misligholde statsgjeld. De folkevalgte og stabene deres gjenopptok samtalene allerede tirsdag kveld, før de møter Biden på nytt fredag. Finansminister Janet Yellen har advart om at statskassa kan gå tom ved månedsskiftet.

Fire drept og mange såret i skyting nær historisk synagoge i Tunisia

En sikkerhetsvakt drepte fire og såret ni andre i en skyteepisode nær Ghriba-synagogen i Tunisia tirsdag. Skytingen skjedde under pilegrimsferden dit, men motivet er uklart.

Mannen drepte to kolleger og to sivile, før han selv ble skutt i det han forsøkte å ta seg til synagogen. De sivile som ble drept, var en franskmann og en tunisier. Av de sårede, er fem sikkerhetsvakter og fire sivile. Den samme synagogen ble rammet av en bilbombe i 2002 som drepte 21 personer.

Mann utsatt for grov vold i Trondheim

En mann er pågrepet i Trondheim, mistenkt for å ha slått og sparket en annen mann i hodet.

Hendelsen er filmet av vitner, og opptakene dokumenterer grov vold i form av spark mot hodet, opplyser politiet. Fornærmede er fraktet til sykehus i ambulanse. Han var våken og ved bevissthet da politiet ankom stedet, men noe omtåket.

Gjerningsmannen ble pågrepet av politiet like i nærheten og sitter i arresten. Han er kjent for politiet fra før.

Frankrike og Storbritannia vil terrorliste Wagner-gruppa

Den franske nasjonalforsamlingen ber EU terrorstemple det russiske leiesoldatkompaniet Wagner. Også Storbritannia vil terrorliste gruppa, ifølge The Times. Mens det franske vedtaket er symbolsk og ikke bindende, vil det britiske, om The Times ' opplysninger stemmer, medføre økonomiske sanksjoner og andre straffer.

Wagner-soldater har ledet an i Russlands nesten ti måneder lange forsøk på å kapre den østukrainske byen Bakhmut. Det britiske innenriksdepartementet har i to måneder arbeidet med terrorlistingen, og tiltaket ventes innen få uker, siterer The Times en regjeringskilde på.

Enighet i lønnsoppgjøret for Samfunnsbedriftene

Partene i mellomoppgjøret om bedriftsavtalen kom tirsdag kveld til enighet. Den økonomiske rammen for oppgjøret er på linje med offentlig sektor.

– Vi er godt fornøyd med et resultat som er på linje med offentlig sektor for øvrig, sier Fagforbundets forhandlingsleder Odd-Haldgeir Larsen.

I oppgjøret deltok Samfunnsbedriftene og forhandlingssammenslutningene i LO Kommune, YS Kommune, Unio og Akademikerne kommune. Samfunnsbedriftene er den største arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen for kommunale selskaper.

Palestinere drept på Vestbredden

Israelske styrker drepte to palestinere på den okkuperte Vestbredden onsdag, opplyser det palestinske helsedepartementet.

Det israelske forsvaret har ikke bekreftet informasjonen. Det er svært høy spenning mellom Israel og palestinerne. 15 palestinere ble drept i et israelsk angrep mot Gazastripen natt til tirsdag, blant dem tre militante palestinere, men også flere sivile og barn.