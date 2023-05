Dagbladet: Politimannen i Kongsberg mente fornærmede «ønsket en kamp»

NTB

Politimannen som er voldstiltalt etter hendelsen i Kongsberg, skal i avhør ha uttalt at han «møtte voldsom motstand» og opplevde at fornærmede «ønsket en kamp».

Det skriver Dagbladet om avhøret som ble gjennomført av Spesialenheten for politisaker 1. desember 2022.

Politimannen er nå tiltalt for vold etter hendelsen i Kongsberg høsten 2022. Ifølge tiltalen la han en mann i bakken og slo ham gjentatte ganger i hodet og kroppen med knyttet neve, samt slo en annen mann med teleskopbatong.

I avhøret beskriver politimannen det som at han møtte voldsom motstand da han forsøkte å få kontroll på den fornærmede, og han fryktet at mannen ville løpe fra stedet før politiet fikk tatt personalia. Ifølge Dagbladet sier han at han «skjønte at fornærmede ønsket en kamp med dem».