Leger kan gi digitale helseattester for førerkort

NTB

Norske fastleger kan nå bekrefte at en sjåfør kan få førerkort med et tastetrykk. Planen er at det skal gjøre prosessen enklere og raskere for 220.000 personer.