Kraftig svekket krone bidrar til fortsatt prisvekst

NTB

Selv om norsk økonomi har tålt rente- og prisveksten bedre enn ventet, spår Nordea en svak utvikling i økonomien. En av årsakene er en svært svekket kronekurs.

– Pris- og lønnsveksten har blitt høyere enn mange hadde sett for seg. I tillegg har kronekursen svekket seg langt mer enn noen kunne forestille seg. Det bidrar til å holde prisveksten oppe, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets.

Svak krone er bra for dem som eksporterer, mens all import blir dyrere. Dermed forsterker den svake krona prisvekten.

I likhet med flere andre tror Olsen derfor at vi vil få en styringsrente på 4 prosent i løpet av høsten.

– Norges Bank vil ha prisveksten ned, og vi tror derfor rentetoppen blir høyere enn mange hadde trodd for bare litt siden, sier han.

Ingen krise – men klar demping

Det at renta fortsetter oppover, vil ifølge Nordea påvirke økonomien og føre til at flere blir uten jobb.

– Vi spår ingen krise, men en klar avdemping av veksten, sier Olsen.

Han påpeker at selv om årsakene til problemene kommer fra verdensøkonomien, må inflasjonen dempes her hjemme.

– Det som startet som høy prisvekst som følge av forhold utenfor landets grenser, kan få sitt eget innenlandske liv. Norges Bank søker derfor å bremse økonomien nok til at inflasjonen kommer ned igjen. Selv om vi kunne ønsket det, kommer neppe inflasjonen ned uten kostnader for økonomien, forteller Olsen.

Boligprisene ned etter sommeren

Boligmarkedet er noe folk flest har en føling med, og der vil rentehevingen etter hvert slå inn. Så langt har boligprisene holdt stand, nokså overraskende, ifølge Nordeas analyser. Slik er det ikke i for eksempel Sverige.

– Endringene i boliglånsforskriften fra nyttår, som gjør at flere får låne mer, har trolig bidratt til at prisene på brukte boliger har utviklet seg bedre enn de ellers ville gjort. Vi ser imidlertid for oss at boligprisene kommer til å falle noe fra sommeren av. Det er dels fordi vi tror at rentene skal videre opp, og dels fordi arbeidsledigheten kommer til å øke noe, avslutter Olsen.