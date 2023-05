Flere jobber å søke på – men også flere søkere

NTB

Veksten i antall jobber fortsetter. Det var 2,9 prosent flere ledige jobber i første kvartal enn samme periode i fjor. Samtidig er det flere som vil ha en jobb.

Statistikken over ledige stillinger viser at det er mange ledige jobber, ifølge Statistisk sentralbyrå. Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) viser at ledigheten samtidig øker.

– Den økte arbeidsledigheten skyldes i stor grad at det er flere unge som ønsker jobb. I løpet av det siste året har nesten 128.000 personer under 25 år fått jobb. Dette viser at unge arbeidssøkere fortsatt finner jobbmuligheter i markedet, sier seksjonssjef Tonje Køber ved seksjon for arbeidsmarked og lønn.