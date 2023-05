Dette skjer tirsdag 9. mai

NTB

Dette er blant de ventede hendelsene tirsdag 9. mai.

Norges første fullskala atomberedskapsøvelse gjennomføres i Bodø



Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), Kystverket og Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS) skal gjennomføre en atomberedskapsøvelse.

Øvelsen Arctic REIHN. Øvelsen skulle opprinnelig avholdes i 2022, men ble utsatt på grunn av koronaviruset.

Innbyggere i Bodø vil kunne høre flere utrykningskjøretøy og helikoptre i dagene øvelsen pågår. Deler av øvelsene vil også foregå i Sørvær og i Fauske kommune.

Scholz taler i EU-parlamentet

Tysklands statsminister Olaf Scholz holder en tale til EU-parlamentet.

Rettssak mot Mirror Group for telefonhacking

Rettssaken om et søksmål mot Daily Mirror-eier for telefonhacking, starter tirsdag 9. mai og ventes å vare til 16. juni. Prins Harry skal trolig møte som vitne tre dager etter Kong Charles fikk kronen på hodet.

Prins Harry har saksøkt The Sun og Daily Mirror og anklager de to avisene for avlytting av telefonsvarerbeskjeder.

Biden møter kongresslederne om heving av gjeldstak

USAs president Joe Biden har invitert de fire kongresslederne til et møte i Det hvite hus for å diskutere heving av gjeldstak. Finansdepartementet har sagt at gjeldstaket må heves innen 1. juni for å unngå mislighold.

Semifinale i Eurovision

Norge, Sverige og Finland deltar i semifinale tirsdag. Sendestart klokka 21.00 norsk tid.

Alessandra Watle Mele er Norges kandidat. Hun stiller med låten «Queen of Kings». 15 land deltar i den første semifinalen, der de ti første plassene kvalifiserer seg til finalen.

Våren 2023 konkurrerte hun i Melodi Grand Prix og vant med låten «Queen of Kings», og hun skal derfor representere Norge i Eurovision Song Contest i Liverpool.

Semifinale i mesterligaen

Tirsdag spilles første kamp i semifinalen i mesterligaen mellom Real Madrid og Manchester City. City tapte 5–6 sammenlagt for spanjolene i semifinalen i sist sesongs utgave av mesterligaen og er sugne på revansje. Erling Braut Haaland har scoret tolv mål på åtte kamper i mesterligaen denne sesongen og blir svært viktig for City tirsdag kveld.