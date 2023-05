Økonomer tror lønnsveksten blir høyere enn avtalt

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache har lagt til grunn en vekst i gjennomsnittlig årslønn på 5,1 prosent. Flere økonomer mener den kan komme opp i over 5,5 prosent, noe som kan medføre et ytterligere hopp i styringsrenten fra Norges Bank. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Flere økonomer tror lønnsveksten blir høyere enn den avtalte rammen mellom LO og NHO. Det kan gi den største lønnsveksten siden 2008 og en økt styringsrente.

Meglerhusene i Norges to største banker spår begge at lønnsveksten i år blir godt over det Norges Bank la til grunn i mars, skriver Aftenposten.

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets tror den blir 5,5 prosent, mens hans kollega Kjetil Olsen i Nordea Markets tror den fort kan ende på oversiden av dette. I så fall blir dette den høyeste lønnsveksten siden 2008.

I sin prognose for styringsrenten fra mars la Norges Bank til grunn en vekst i gjennomsnittlig årslønn på 5,1 prosent i år. Sentralbanken kommer med ny renteplan og nytt lønnsanslag 22. juni.

– Denne lønnsveksten bidrar til at prisveksten blir høyere enn det Norges Bank venter. Med den kraftige svekkelsen av kronen i tillegg venter vi at styringsrenten kommer opp i 4 prosent i høst, sier Olsen. Dette er to ytterligere renteøkninger enn det Norges Bank spådde i mars.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank1 Markets er noe mer forsiktig. Han har oppjustert sitt anslag for årets lønnsvekst fra 5 prosent til 5,3 prosent.