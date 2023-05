Ingen skadd i brann i Tananger

NTB

Brannvesenet har kontroll på brannen som oppsto i et hus i Tananger i Sola kommune mandag kveld. Ingen personer er meldt skadd. Huset er ubeboelig.

Sørvest politidistrikt meldte om brannen klokka 22.05. 25 minutter senere opplyste politiet at det var åpne flammer fra huset og en del røyk i området.

De oppfordret naboer i villastrøket til å lukke vinduer og vurdere å stanse ventilasjonsanlegg.

Litt over en halvtime etter at det kom melding om brannen, ble det opplyst at slukkingsarbeidet var godt i gang. Politiet varslet at de hadde oversikt over beboerne, og at ingen var meldt skadd.

– En beboer var alene i huset og blir tatt hånd om av helsepersonell. Han framstår uskadd, men kan ha fått i seg en del røyk, sier politiets innsatsleder Merjem Adjemi til Stavanger Aftenblad. Også to vitner til brannen fikk i seg noe røyk da de hjalp til med å slukke.

Ifølge Adjemi skal brannen ha startet på utsiden – i husets kledning.

Klokken 22.37 meldte politiet at brannvesenet hadde kontroll, men at det vil bli drevet etterslukking på stedet en stund framover. Selve huset er totalskadd.

Operasjonsleder Victor Fenne-Jensen i Sørvest politidistrikt opplyser til avisen ved midnatt at politiet jobber ut fra flere hypoteser og ikke kan utelukke at brannen var påsatt. Området vil bli sperret i påvente av kriminaltekniske undersøkelser.