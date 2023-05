Kontroll på boligbrann i Tananger – ingen skadd

NTB

Brannvesenet har kontroll på brannen som oppsto i et hus i Tananger i Sola kommune mandag kveld. Ingen personer er meldt skadd.

Sørvest politidistrikt meldte om brannen klokka 22.05. 25 minutter senere opplyste politiet at det var åpne flammer fra huset og en del røyk i området.

De oppfordret naboer i villastrøket til å lukke vinduer og vurdere å stanse ventilasjonsanlegg.

Litt over en halvtime etter at det kom melding om brannen, ble det opplyst at slukkingsarbeidet var godt i gang. Politiet varslet at de hadde oversikt over beboerne, og at ingen foreløpig er meldt skadd.