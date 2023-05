Flere banker setter opp boliglånsrenta

NTB

DNB, Nordea og Sparebanken Sør satte alle mandag opp rentene på innskudd og boliglån etter at Norges Bank hevet styringsrenta til 3,25 prosent torsdag.

– Med bakgrunn i Norges Banks beslutning om å heve styringsrenta med 0,25 prosentpoeng på rentemøtet 4. mai har DNB besluttet å øke renta på boliglån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng, sier Ingjerd Blekeli Spiten, leder for personmarked i DNB i en børsmelding.

Også Nordea øker rentesatsene på boliglån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng. Nye rentesatser for eksisterende lån vil gjelde fra 20. juni.

– Vi har besluttet å øke rentene på boliglån og innskudd som følge av Norges Banks nye renteheving, sier Randi Marjamaa, leder for personmarked i Nordea Norge i en pressemelding.

Sparebanken Sør foretar samme renteheving som de to andre bankene. Rentebetingelsene for nye lån gjelder fra 9. mai. For eksisterende lånekunder får økningen virkning fra 21. juni, skriver Fædrelandsvennen.