Alvorlig arbeidsulykke på Karmøy

NTB

En mann er fløyet til sykehus etter en arbeidsulykke på Karmøy. Mannen jobbet på en båt da han ble utsatt for en klemskade. Skadeomfanget er ukjent.

Operasjonsleder Jøran Solheim sier til NTB at det var arbeidsplassen som varslet politiet om at en mann hadde fått noe over seg.

– Vi fikk melding om hendelsen klokken 13.58. De hadde fått ham løs før vi ankom stedet, og vi jobber nå med å finne ut hva som har skjedd. Han var ved bevissthet da vi ankom stedet. sier Solheim.

Mannen er fraktet til Stavanger universitetssjukehus med helikopter. Helsevesenet og arbeidsgiveren ivaretar de andre arbeiderne på stedet.

Ifølge politiet har ulykken skjedd i forbindelse med arbeid på en båt. Skadeomfanget er ukjent.