Navnga voldtektstiltalte menn på Instagram – bortvist fra retten

NTB

Mandag ble en mann bortvist fra Hordaland tingrett, etter at han filmet navnelisten over fem personer som står tiltalt for voldtekt.