Politiet kan bruke spytthette igjen

NTB

Siden januar har ikke politiet hatt lov til å bruke spytthette ved anholdelser. Det forbudet blir nå opphevet. Men nå blir regelverket skjerpet.

Bakgrunnen for at det ble forbudt, var at miljøer utenfor politiet hadde reist spørsmål ved om bruk av spytthette kan medføre helsefarlige situasjoner, skriver Politiforum.

Nå må politiet kun bruke spytthetta når en person har spyttet, eller gitt klart uttrykk for at de kommer til å gjøre det.

Politiet skal heretter være mer forsiktige i bruken når det gjelder personer som er psykisk syke, tydelig beruset, eller mindreårige. For personer under 15 år skal ikke spytthette brukes.

– Fra politidistriktene ble spytthette i hovedsak oppfattet som et HMS-tiltak, og i mindre grad som et maktmiddel. På nyåret gjorde vi en «pro contra»-vurdering om midlertidig stans. Vi synes det var viktig at vi selv håndterte prosessen, sier seksjonssjef Torgeir Haugen for Politidirektoratets operative seksjon.