NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, mandag 8. mai.

Frigjørings- og veterandagen markeres over hele landet

Kong Harald, kronprins Haakon og statsminister Jonas Gahr Støre markerer frigjørings- og veterandagen på Akershus festning i Oslo. Over hele landet feires årsdagen for at Norge i 1945 igjen ble fritt etter fem års naziokkupasjon.

Blant annet skal kronprinsen legge ned krans ved Nasjonalmonumentet for krigens ofre. Regjeringen sender statsråder til en rekke steder rundt i landet for å tale og markere dagen.

Lønnsforhandlingene med Virke starter

LO og YS setter seg ned med Virke for å forsøke å bli enige om årets lønnsoppgjør. YS overleverte sine krav allerede 26. april. LO kommer med sine krav 8. mai. Fristen for forhandlingen er allerede tirsdag. Hvis det ikke blir enighet går oppgjøret til mekling.

Markering til støtte for Fosen-samene foran Stortinget

Motvind Oslo og Akershus arrangerer markering foran Stortinget til støtte for reindriftssamene på Fosen-halvøya. De lever fortsatt med vindturbinene på reinen beiteområder, til tross for at Høyesterett for halvannet år siden fastslo at møllene er i strid med samenes rett til kulturutøvelse. Regjeringen jobber fortsatt med å prøve å finne ut hva de kan gjøre for at vindmøllene skal kunne bli stående.

Fredsforhandlinger i Sør-Sudan gjenopptas

Samtalene mellom regjeringen i Sør-Sudan og flere opprørsgrupper som ikke har undertegnet fredsavtalen fra 2018, skal etter planen gjenopptas i Roma i Italia.

Pulitzer-vinnerne kunngjøres

Vinnerne av årets Pulitzer-priser for journalistikk, bøker, drama og musikk kunngjøres i New York. Den tradisjonsrike, amerikanske prisen ble innstiftet i 1917 og går til personer som har utmerket seg innenfor disse fagområdene, men er kanskje mest kjent som æresbevisning for fremragende og avslørende journalistikk.

Femte runde i eliteserien i fotball

Brann møter Sandefjord i Bergen klokken 19 mandag kveld. Nyopprykkede Brann ligger på andreplass i serien, mens Sandefjord ligger rett over kvalikplass.