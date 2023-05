NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til mandag 8. mai.

Mulig rasistisk motiv bak masseskyting i Texas

Etterforskere undersøker om gjerningsmannen i masseskytingen Texas lørdag, der minst ni personer ble drept, var høyreekstrem, melder AP. Minst ni personer – blant dem gjerningsmannen – ble drept i skyteepisoden. Skytingen skjedde på et populært kjøpesenter i Dallas-forstaden Allen.

Sentralt i etterforskningen er sosiale medier-kontoer som antas å tilhøre den 33 år gamle gjerningsmannen, der det er publisert flere innlegg av nynazistisk og rasistisk karakter, opplyser en politikilde til nyhetsbyrået. Det understrekes at etterforskningen er i en tidlig fase.

Trump vil ikke forklare seg i voldtektssaken

USAs tidligere president Donald Trump avgir ikke forklaring i saken der han er saksøkt for voldtekt og ærekrenkelser mot skribenten E. Jean Carroll.

Carroll anklager Trump for å ha voldtatt henne på 90-tallet, og har gått til sivil sak for ærekrenkelser etter at Trump gikk offentlig ut med anklagen og benektet den. Trumps advokater hadde frist søndag til å si fra om Trump ville forklare seg, noe de ikke gjorde.

Studenter saksøker Universitetet i Oslo – krever 555 millioner kroner

To jusstudenter saksøker Universitetet i Oslo etter at de ikke fikk godkjent deler av utdanningen ved universitetet i Oxford i Storbritannia.

De to studentene har levert et gruppesøksmål der de anslår at antall studenter som på feil grunnlag har fått nektet godkjenning, er rundt 2.000, skriver Aftenposten.

I stevningen kreves det erstatning på inntil 555,2 millioner kroner for alle berørte studenter.

Høyresiden vant grunnlovsavstemning i Chile

Partier på høyresiden vant avstemningen om sammensetningen av rådet som skal utarbeide et utkast til ny grunnlov i Chile. Etter at 95 prosent av stemmene var talt opp, ledet det republikanske partiet med nesten 35 prosent av stemmene, og andre høyrepartier hadde like over 20 prosent.

Forsamlingen skal utarbeide en ny grunnlov basert på et utkast skrevet av 24 grunnlovseksperter som ble utnevnt av kongressen i mars. Velgerne skal så ta stilling til forslaget i desember. Et svært progressivt grunnlovsforslag ble kontant avvist av velgerne i høst, i det som var et politisk nederlag for regjeringen og president Gabriel Boric.

Russland skal ha evakuert mer enn 1.600 rundt Zaporizjzja-kraftverket

1679 mennesker, blant dem 660 barn, er evakuert fra områdene rundt atomkraftverket i Zaporizjzja, ifølge lederen for de prorussiske myndighetene i området.

Separatistmyndighetene ba fredag blant annet barnefamilier og eldre i områdene de kontrollerer ved frontlinjen, om å evakuere. Leder Jevgenij Balitskij skriver søndag på Telegram at de evakuerte er tatt til Berdjansk, som ligger ved Azovhavet sørøst i landet. Det er stor bekymring for kraftverket, som er det største atomkraftverket i Europa og ligger nære fronten.

Minst fem såret i russiske angrep mot Kyiv

Minst fem personer ble såret i russiske luftangrep mot Kyiv natt til mandag, ifølge ordfører Vitalij Klitsjko. Russland har rettet angrep mot flere byer.

Tre ble såret i Solomjanskyj, og to andre da rester fra en nedskutt drone falt ned i Sviatosjyn. Begge områder ligger vest i den ukrainske hovedstaden. Ifølge Klitsjko falt dronerestene ned på en to etasjer høy bygning i Sviatosjyn. Vitner i Kyiv sier til Reuters at de har hørt mange eksplosjoner, og lokale tjenestefolk sier at luftforsvarssystemene har avverget flere angrep.

Frakteskip har grunnstøtt utenfor Rørvik

Et frakteskip har gått på grunn ved Svinøya i Rørvik i Trøndelag. Det er ingen fare for liv eller helse. Ingen ble skadd i grunnstøtingen.

Frakteskipet står fast og må slepes av grunnen. Mannskapet har ikke uttrykt noe ønske om evakuering, og blir derfor om bord. Kystverket håndterer saken videre sammen ved VTS Nor.