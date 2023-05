NTB

Et frakteskip har gått på grunn ved Svinøya i Rørvik i Trøndelag. Det er ingen fare for liv eller helse.

Politiet i Trøndelag opplyser at skipet har et mannskap på seks personer, men at ingen ble skadd i grunnstøtingen.

Politiet i Namsos har vært i kontakt med skipper om bord, og Hovedredningssentralen Nord-Norge har sendt en redningsskøyte til stedet.