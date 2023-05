Stor giverglede i årets fasteaksjon

Hittil har Kirkens Nødhjelps fasteaksjon samlet inn over 33 millioner kroner, og ligger an til å nå 34 millioner, ifølge generalsekretær Dagfinn Høybråten. Foto: Vidar Ruud / NTB

NTB

Hittil har Kirkens Nødhjelps fasteaksjon samlet inn over 33 millioner kroner, og ligger an til å nå 34 millioner, ifølge generalsekretær Dagfinn Høybråten.

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon er Norges neste største innsamlingsaksjon og blir gjennomført før påske. Årets aksjonsdager var 26.-28. mars, men fremdeles kommer det inn penger.

– En enorm tillitserklæring til vårt arbeid i en krevende tid, sier generalsekretær Dagfinn Høybråten i en pressemelding.

Frivillige og engasjerte konfirmanter fra 1200 menigheter over hele Norge deltok i aksjonen, som har et særlig fokus på tilgang til rent vann og de enorme ringvirkningene dette har for et menneske.

Fasteaksjonen avholdes hvert år i uka før påske. De første årene var aksjonen kjent som Brød for Verden, men den skiftet navn til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i 2003.