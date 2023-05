NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, søndag 7. mai.

Åpningsseremonien av Eurovision avholdes

Klokka 16 er det klart for åpningsseremonien av årets Eurovision. Alessandra Mele representerer Norge i sangkonkurransen som i år avholdes i Liverpool.

Første semifinale holdes tirsdag, og Mele er først ut med sangen «Queen of Kings». Finalen i Eurovision avholdes lørdag 13. mai.

Kroningskonsert i Windsor

Lørdag ble kong Charles formelt kronet som konge i kirken Westminster Abbey i London. Søndag klokka 21 skal kroningen markeres med en kroningskonsert i Windsor Castle. Blant artistene som skal innta scenen er Katy Perry og Lionel Richie.

Toppoppgjør i både Toppserien og Eliteserien

Fotballen fortsetter å rulle og det er særlig to kamper som peker seg ut. I Toppserien tar Rosenborg imot Vålerenga til toppkamp. Begge lagene har fått en god start på sesongen og Vålerenga topper tabellen foran RBK. Avspark er klokka 15.

To timer senere, klokka 17, er det duket for avspark i Eliteserien for menn. Der er toppkampen Lillestrøm mot Bodø/Glimt. Hjemmelaget er serietreer, mens Glimt topper tabellen.

Øvrige kamper: HamKam tar imot Molde på Briskeby, Stabæk møter Sarpsborg, Tromsø spiller mot Odd, Viking tar imot Strømsgodset og Aalesund skal opp mot Haugesund.

Vanskelig bortekamp for Ødegaard og Arsenal

Premier League nærmer seg slutten. Søndag tar Newcastle imot Martin Ødegaards Arsenal, som kjemper om gullet. Vinner Arsenal, er de ett poeng bak Manchester City på førsteplass. Kampstart er klokka 17.30.

To og en halvtime senere, klokka 20, møtes West Ham og Manchester United i London.