NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

Ni drept i masseskyting i Texas

En gjerningsmann åpnet ild på et kjøpesenter i Allen utenfor Dallas i Texas midt i ettermiddagshandlingen. Minst ni ble drept - blant dem gjerningsmannen selv.

I tillegg er sju såret - tre av dem er kritisk skadd. Det skal være barn blant ofrene.

Skytingen er den 199. i år som er blitt definert som en masseskyting av Gun Violence Archive.

Bjørn observert på Skedsmokorset

Lørdag kveld ble det observert en bjørn ved Skedsmokorset på Romerike. Bjørnen har vært på vandring over store deler av distriktet de siste dagene. Politiet ber de som eventuelt observerer bjørnen, om å holde seg i ro og la den være i fred.

Flere råkjørere tatt i Vestfold

Lørdag kveld mistet ti unge bilførere førerkortet etter å blitt stanset av utrykningspolitiet i Vestfold. Den høyeste hastigheten ble målt til 230 kilometer i timen i 110-sonen.

– Fullstendig uakspetabelt, sier operasjonsleder Victoria Hillveg i Sørøst politidistrikt til NTB.

Mann truet personer med kniv på spisested i Drammen

En mann i 20-årene ble pågrepet, etter at han truet flere personer med en kniv. Tidligere på natta ble den samme mannen anmeldt for bæring av en annen kniv. Den kniven fikk han ikke beholde og det er uklart for politiet hvordan mannen fikk tak i en ny kniv.

Meldinger om eksplosjoner på Krim

Det har kommet flere meldinger om eksplosjoner på den okkuperte Krim-halvøya i Ukraina.

Baza – en Telegram-kanal som er koblet til Russlands politimyndigheter – skriver at Ukraina har sendt en rekke droner mot halvøya.