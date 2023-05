Store mengder tresprit sendt til Ukraina fra Norge

NTB

Nylig kom de siste av totalt 166 tankbiler med norsk metanol fra Nordmøre til Ukraina.

2000 tonn, eller 166 tankbiler, har i løpet av de siste månedene blitt sendt fra Europas største metanolfabrikk på Tjeldbergodden i Aure kommune til det statlige gasselskapet Naftogaz i Ukraina.

Det skriver Aftenposten.

– Equinor er en av mange bidragsytere. Vår leveranse av metanol er gjort i dialog med Naftogaz. Arbeidet er koordinert av EU som har lagt ned et betydelig arbeid overfor relevante myndigheter og logistikkoperatører for å muliggjøre forsendelsen, sier pressetalsperson i Equinor, Magnus Frantzen Eidsvold, til avisen.

Tjeldbergodden er Europas største metanolfabrikk med en produksjonskapasitet på 900.000 tonn i året.

Sprittransporten har vært behandlet like hemmelig som ulike våpenleveransene til Ukraina.

– Alle donasjoner og transporter inn og ut av Ukraina kan risikere å bli utsatt for russiske angrep eller sabotasjeaksjoner. Derfor har Norge ikke meldt offisielt hva som er donert, før det var på plass i operasjonsområdet, sier oberstløytnant Palle Ydstebø ved Krigsskolen.

Metanolen brukes som en slags frostvæske for å fjerne vann og is i gassrørledningene. Naftogaz har årlig behov for nærmere 28.000 tonn metanol. Det aller meste i vinterhalvåret.