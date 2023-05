Politiet ber om tips etter at en gutt ble slått av to menn i Skien

NTB

Politiet ber om tips i søket etter to personer som skal ha slått ned en ung gutt like ved Skagerak Arena i Skien.

– Mennene er i 20- til 30-årsalderen. Den ene bar på en bærepose. Den andre hadde på seg oransje T-skjorte og shorts. Politiet søker etter gjerningspersonene, men er ikke i området akkurat nå, opplyser operasjonsleder Øystein Eikedalen Sørøst politidistrikt til Telemarksavisa.

Varden , som omtalte saken først, skriver at det var en guttegjeng som hadde meldt fra til politiet. En av dem hadde blitt slått ned av to voksne som kom forbi stedet. Politiet har fått opplyst at de to mennene skal ha vært fulle, og at den fornærmede gutten skal ha blitt slått en fem seks ganger i hodet.

Politiet fikk melding om en hendelsen 16.55 lørdag ettermiddag. Gutten ble kjørt til legevakten med ambulanse. Politiet ønsker tips fra publikum i saken.