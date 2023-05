NTB

To personer som skadet seg på fjellturer i Troms lørdag, har blitt hentet ned med helikopter.

– I ettermiddag har to personer hatt behov for å bli hentet ned fra fjellet etter å ha skadd seg. Første melding var fra Ullstinden, neste var på Tromsdalstinden. De to ble hentet ned med henholdsvis luftambulanse og redningshelikopter, skriver Troms politidistrikt på Twitter.