Kvinne siktet for drapsforsøk på barn på Nesodden varetektsfengsles i fire uker

Kriminalteknikere på stedet der et barn pådro seg alvorlige skader etter fall fra et hus på Nesodden torsdag. En kvinne i 50-årene er siktet for drapsforsøk etter hendelsen. Les mer Lukk

NTB

Kvinnen som er siktet for drapsforsøk etter at et barn falt ut av et vindu på Nesodden, varetektsfengsles i fire uker. Kvinnen er lagt inn på sykehus.