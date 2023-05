Mann i 40-årene framstilles for varetektsfengsling etter basketak på Stord

NTB

En mann framstilles for varetektsfengsling etter en politiaksjon på Aker Solutions på Stord fredag morgen. To varselskudd ble avfyrt av politiet.

– Siktede er fortsatt ikke avhørt, men politiet har et håp om å få hans forklaring innen kort tid. Siktelsen gjelder nå kroppsskade, sier politiadvokat Mads Lerum i en pressemelding til NTB.

Politiet gjennomførte flere vitneavhør fredag, og dette arbeidet vil fortsette.

– Det er for tidlig å gi flere opplysninger rundt hendelsesforløpet, da det gjenstår en del taktisk etterforskning, sier Lerum.

Siktedes forsvarer Per Ivar Hessen har ifølge Bergens Tidende ikke fått snakket med siktede.

– Fengsling er berammet klokken 12 i utgangspunktet. Ut ifra opplysninger jeg fikk ganske nylig, har ikke politiet fått kontakt med ham, sa han til BT lørdag morgen.

Rykket ut til utagerende mann

Politiet fikk fredag klokka 7.04 melding om ordensforstyrrelsen på Aker Solutions på Stord. De rykket ut med flere patruljer for å få kontroll på en utagerende mann i 40-årene. Det oppsto et basketak mellom politipatruljen og mannen. En kvinnelig politibetjent ble skadd.

Mannen forsvant fra stedet etter basketaket, og det ble deretter kalt ut flere politipatruljer.

– Det ble også gitt bevæpning på oppdraget, sier Lerum.

Løsnet to varselskudd

Mannen ble lokalisert, men forsvant igjen fra stedet.

– Da han ble funnet igjen, ble det løsnet to varselskudd fra politiet. Skuddene ble ikke avfyrt mot mannen i 40-årene. Vi fikk til slutt kontroll på ham ved bruk av elektrosjokkvåpen, sa politiadvokaten fredag.

Siktede og politibetjenten ble begge sendt til Stord Sykehus.

Ansatt ved Aker Solutions

Politioverbetjent Dag Vidar Nordhus sier til NRK at mannen er ansatt i et firma som jobber for Aker Solutions. Han bor i brakkene der hendelsen skjedde.

Aker Solutions på Stord er Norges største offshoreverft med over 1700 ansatte.