Ap strammer grepet rundt private helsetjenester: – Trenger en nødbrems

Forslaget skal behandles på landsmøtet lørdag. Her fra da partileder Jonas Gahr Støre ble gjenvalgt sammen med hele sentralstyret, hvor også Cecilie Myrseth sitter. Foto: Heiko Junge / NTB Les mer Lukk

NTB

Arbeiderpartiet vedtar trolig at de vil ha en godkjenningsordning for private helsetjenester – og at det innføres avgift for privat helseforsikring.