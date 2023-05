God dag – sola skal skinne over hele landet

Lørdag blir en fin solfylt dag i hele landet. Her fra en godværsdag i Oslo i april. Foto: Lars Thomas Nordby / NTB

Selv om det kan virke som en kjølig start på dagen i hele Norge, så er dette dagen hvor du skal ta fram både solkrem og solbrillene dine.

I hvert fall hvis du skal lytte til vakthavende meteorolog Martin Granerød ved Meteorologisk institutt.

– Det er et høytrykk over hele Skandinavia. Det er veldig mange som vil få fint vær i dag, sier Granerød til NTB.

Temperaturer mellom 10 og13 grader

Temperaturene i Sør-Norge vil ligge på mellom 10 og 13 varmegrader – enkelte steder kan det bli noe høyere.

– Vi vil få lange perioder med sol.

I morgentimene har det vært litt skyet vær på Sørlandet, Rogaland og i Telemark, men utover dagen vil trolig alle få strålende vær, slik det ser ut nå.

Nord for Dovre kommer det til å være et lite skydekke, men dette ligger ifølge meteorologen såpass høyt at sola kommer til å skinne gjennom.

– Sola vil dukke opp også i de nordligste landsdelene. Her vil det riktignok ta noe lenger tid, da et lite skydekke vil være der på starten av dagen.

– Nyt været så lenge det varer

Det er meldt om moderat UV-indeks lørdag. Granerød oppfordrer alle til å finne fram solbrillene sine og solkremen i skapet. Det er viktig å smøre seg litt i dag, mener han.

– Det er bare å nyte høytrykket så lenge det varer. I Nord-Norge er det noen steder spådd litt regn fra søndag, mens i Sør-Norge ser det foreløpig ut til at skyene vil dukke opp i begynnelsen av neste uke.

Økt skredfare

Det varme været fører til økt skredfare. I Troms og Finnmark er det flere steder meldt om betydelig snøskredfare.

– Naturlig utløste skred ventes der sola tar godt, skriver meteorologene på Twitter.

Det ventes mye sol og milde temperaturer høyt til fjells. Dette vil svekke den ferske snøen, og både våte løssnøskred og flakskred vil løsne av seg selv i bratt terreng der sola tar.

Meteorologene anbefaler folk å sjekke skredvarselet på varsom.no.