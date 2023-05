NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

Rørosbanen stengt etter jordras

Rørosbanen er stengt mellom Glåmos og Haltdalen på grunn av et jordras natt til lørdag. Bane Nor har varslet at de vil komme med en ny oppdatering klokka 10.

Presidentkandidat pågrepet i Paraguay

Paraguayo Cubas, som kom på tredjeplass i presidentvalget i Paraguay forrige uke, er pågrepet etter kraftige valgdemonstrasjoner.

Det har vært kraftige demonstrasjoner i hovedstaden Asuncion etter valget, der den 44 år gamle økonomen Santiago Peña gikk av med seieren. Cubas har krevd omtelling.

Mann hardt skadd i elsparkesykkelulykke i Porsgrunn

En mann i 50-årene er hardt skadd, etter å ha vært involvert i en elsparkesykkelulykke i Porsgrunn. Politiet fikk melding om hendelsen klokka 1.10. Mannen var alene i ulykken og det er foreløpig ikke kjent hva som er bakgrunnen for ulykken. Han ble fraktet til sykehuset i Skien.

Enighet mellom journalistene og mediebedriftene i lønnsoppgjøret

Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes Landsforening kom natt til lørdag til enighet i årets lønnsoppgjør. Blant annet blir ulempesatsene økt med 7,5 prosent.

Rekordstraff for kongresstormingen

En mann er dømt til fengsel i 14 år for å ha deltatt i stormingen av USAs kongress i 2021. Det er den lengste dommen til nå.

Sveiseren Peter Schwartz er dømt for å ha angrepet politibetjenter med pepperspray og en stol da han deltok i kongressopprøret da Joe Bidens valgseier skulle godkjennes.