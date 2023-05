Enighet mellom journalistene og mediebedriftene i lønnsoppgjøret

NTB

Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes Landsforening kom natt til lørdag til enighet i årets lønnsoppgjør.

– Det har vært krevende forhandlinger som har hatt mange elementer i seg. Vi er tilfreds med at vi har fått gode resultater på alle områder hvor vi stilte krav, sier Norsk Journalistlags forhandlingsleder Dag Idar Tryggestad i en pressemelding.

I oppgjøret har det også blitt prioritert en økning av ulempetillegget.

– Det er mange av våre medlemmer som opplever en stor ulempebelastning. Det er inngripende i deres liv og det skal de ha betalt for. Vi er derfor glade for at vi har fått gjennomslag for å øke ulempesatsene med 7,5 prosent, sier forhandlingslederen.

Også forhandlingsleder Pernille Børset i Mediebedriftenes landsforening er fornøyd med oppgjøret.

– Vi har jobbet for å få til en forhandlingsløsning som sikrer journalistenes kjøpekraft og ivaretar bedriftenes konkurranseevne på en god måte. Det har vi lyktes med, sier hun.