NTB

Rørosbanen er stengt mellom Glåmos og Haltdalen på grunn av et jordras natt til lørdag.

Bane Nor varsler at de vil komme med en ny oppdatering klokken 10 lørdag. Fra til da vil SJ, som drifter toglinjen kjøre buss for tog mellom Hamar, Røros og Trondheim.