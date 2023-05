Bjørn observert langs veien i Nes på Romerike

NTB

Torsdag kveld ble en bjørn observert løpende langs fylkesvei 177 i Nes kommune på Romerike. Opptrinnet ble filmet av en forbipasserende.

– Her er det ikke tvil. Ikke i det hele tatt. Dette er en bjørn. Opptaket skal være fra Eidsvollvegen litt nord for Fenstad Auto i Nes. Dette er høyst sannsynlig den samme bjørnen som ble observert nær et hus øst for Minnesund onsdag kveld, sier viltnemndleder i Nes kommune, Olav Mæhlum til Raumnes.

Jørn Wrangell var sjåfør i bilen som passerte bjørnen. En venn av ham som satt på, filmet den løpende bjørnen.

– Det jeg la spesielt merke til er at den var veldig stor. Jeg har lest fra tidligere observasjoner at den skal veie om lag 100 kilo. Jeg synes den så større ut, sier Wrangell til Romerikes Blad.