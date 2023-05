Mann siktet for overgrep mot to gutter under 14 år

NTB

En utenlandsk statsborger bosatt på Jæren er siktet for overgrep mot to unge gutter. Han skal også ha drevet nettforumer der det ble delt bilder av overgrep.

– Beslaget i saken er stort, men jeg vil si at dette først og fremst er en svært alvorlig sak. Siktelsen lyder på to voldtekter og på oppbevaring, nedlasting, deling og produksjon av overgrepsmateriale. Saken er også svært spesiell da det her er snakk om en mann vi mener har lagt til rette for at andre kan chatte om, og også dele, overgrepsmateriale, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma til Stavanger Aftenblad.

I september i fjor ble mannen, som er utenlandsk statsborger men bosatt på Jæren, pågrepet. Siden da har han sittet i varetekt.

Politiet mener at mannen fra sitt hjem har opprettet og driftet nettforumer hvor overgrepsfiler blir delt. Mannens forsvarer, advokat Johnny Helleren, sier at siktede har erkjent straffskyld for dette.

Han er siktet for å ha voldtatt to gutter under 14 år. Overgrepene ble ifølge politiet filmet i skjul. Det ene overgrepet skjedde i utlandet før mannen flyttet til Norge. Den andre gutten skal ha blitt utsatt for flere overgrep over tid.

– Siktede er svært lei seg for det han har utsatt de to fornærmede for, og for lidelsene han har påført dem, sier Helleren.