Feilen som førte til forsinkelser i togtrafikken på store deler av Østlandet, er rettet

NTB

Togene på store deler av Østlandet sto stille i en stund fredag ettermiddag på grunn av feil på fjernstyringssystemet.

– Feilen skal nå være rettet for de fleste av de berørte toglinjene, sier pressevakt Harry Korslund i Bane Nor til NTB i 16.25-tiden fredag.

Rundt ti minutter tidligere meldte Bane Nor at det var forsinkelser i togtrafikken på store deler av Østlandet som følge av en feil på et system som heter Visual Control System som er knyttet til trafikkstyringssentralen i Oslo.

Ifølge Korslund ble togene beordret om å stoppe og stå stille mens feilen ble utbedret.

Fremdeles er det likevel forsinkelser på Kongsvingerbanen som følge av en signalfeil mellom Haga og Rånåsfoss. Der kommer Bane Nor med en ny oppdatering klokken 17.30.