NTB

Toget som fredag morgen sperret sporet ved Oslo lufthavn, er fjernet. Hendelsen fører til at reisende med Flytoget må regne med forsinkelser og innstillinger.

Bane Nor meldte ved 6-tiden fredag at et tog sperret sporet ved Oslo lufthavn. En time senere var toget fjernet.

– De reisende må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger, opplyser Bane Nor.