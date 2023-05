Rojale fans inntar London – også de norske

NTB

Ihuga kongehusentusiaster reiser denne uka til kroningen av kong Charles. Også fans fra Norge drar til London for å feire med likesinnede – noen i bunad.

– Vi må få med oss de verdensbegivenhetene vi kan, sier Elisabeth Kallevik Nesheim fra Vindafjord i Rogaland til NTB.

Torsdag ettermiddag bar det av sted til London for henne og venninna Inger Elise Kolstø.

I likhet med mange andre verden over synes de det er ekstra stas med de kongelige, og ikke minst de store feiringene. Nesheim har fulgt rojale begivenheter tett i over 40 år. Hun og Kolstø har markert – og reist til – kroninger, bryllup og jubileer sammen.

– Vi var tidlig ute og bestilte omtrent samme dag som datoen for kroningen ble kjent. Det har vi spart mye på og har dessuten fått hotell i gangavstand til Westminster Abbey, sier Nesheim.

Trangt om plassen

I London strømmer turistene til. Mange har for lengst slått seg til helt framme ved sperringene langs paradegaten The Mall, der de kongelige vil passere i prosesjon til og fra kroningen i Westminster Abbey.

Nesheim og Kolstø har ikke gått så langt som å reise lenge i forveien og bo flere netter i telt ved sperringene, men de har en plan klar.

– Vi skal stå grytidlig opp lørdag og prøve å finne oss en plass nær sperringene. Vi håper vi får sett litt. Men vi gleder oss også til å få med oss gatefestene som mange skal ha. Det er også veldig kjekt å treffe andre tilreisende fans, sier Nesheim.

Fredag blir det tid til å se litt av forberedelsene, ta inn over seg stemningen og ikke minst – spise nok før lørdagen. På selve dagen blir det nemlig bare en flaske vann og noen energibarer for å unngå å måtte stå i kø for å kjøpe noe og slippe å gå på do.

– Av erfaring vet vi at det er langt mellom toalettfasiliteter på slike dager, og dessuten kø der også, sier Nesheim.

Bunadsvær

Lørdag er det foreløpig meldt litt overskyet vær, muligens noe regn og temperaturer opp mot 15 grader.

– Det passer fint når man skal være lenge ute, sier Nesheim, som forteller om utfordringer med å få plass til bunaden i håndbagasjen.

For bunad blir det.

– Det er Norges absolutte festplagg, og vi må gjøre ære på anledningen. Men på føttene blir det svarte joggesko. Vi må ha gode sko til en sånn 18-timersøkt, sier Nesheim.

Hun har også vært i London under bryllupene til prinsene William og Harry. Hun sier bunaden gir oppmerksomhet. Andre entusiaster kommer bort for å ta bilde og slå av en prat, og de er blant annet blitt intervjuet på BBC.

Blir for mye

Kristin Larsen fra Fredrikstad har vært opptatt av kongelige siden hun som liten jente så kong Olav på vei til Hankø sommeren 1979. Som voksen har hun blant annet vært på stedet ved bryllupet til prinsesse Märtha Louise og Ari Behn og kroningen av Maxima og Willem-Alexander av Nederland.

Hun synes det har vært fantastisk å komme tett på de kongelige, men denne gangen står hun over.

– Det blir et veldig stort opplegg og mange millioner mennesker. Det blir nok både trangt og dyrt, sier hun.

Hun har likesinnede både i Norge og Storbritannia som skal følge med. Noen reiser til London, mens andre velger å holde seg hjemme.

– Det er flere som ikke tør, rett og slett fordi det er så mange mennesker. Med så store menneskemengder kan man i verste fall risikere å bli trampa ned, sier hun.

– Det er en historisk begivenhet, og den vil jeg få med meg og nyte, sier Larsen, som skal følge kroningen med britiske flagg, festantrekk, champagne og kake hjemme hos tanta si i barndomshjemmet.

Ikke redd

Sammenlignet med samme helg i fjor, økte europeiske internettsøk etter flyreiser til London kroningshelgen med 65 prosent. Søk etter hotellovernattinger til helga er 105 prosent høyere enn samme helg i 2022, melder AFP.

Det er visstnok republikanske Frankrike som er ivrigst på søkene i Europa, mens amerikanske turister utgjør flertallet av de som kommer langveis fra. Flere faktorer bidrar til at London flommer over med tilreisende: Dette blir en historisk begivenhet, og mange er dessuten svært reisesugne etter pandemien.

– Det blir nok litt ekstra mye, men jeg bekymrer meg ikke for det, sier Nesheim, som ikke kunne la sjansen gå fra seg.

– Det blir jo mest sannsynlig den siste kroningen jeg kan dra til i England i min levetid. Nå gleder vi oss bare skikkelig!

Ringvirkninger

Daglig leder i Visit Britain, Patricia Yates, sier kroningen fremmer turismen både før, under og etter begivenheten.

– Millioner på millioner av mennesker vil se kroningen på TV og forhåpentligvis bli inspirert til å komme til London for å se de kongelige residensene og spesielle utstillinger, sier hun.

Rundt 600.000 mennesker besøkte Buckingham Palace etter William og Kates bryllup for å se brudekjolen utstilt, bemerker Yates.