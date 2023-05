Mistenkt biltyv kjørte i grøfta – jaktet på med helikopter

NTB

Politiet tok i bruk helikopter i søket etter en mann som natt til fredag kjørte i grøfta i Ås. Bilføreren, som trolig hadde stjålet bilen, ble ikke funnet.

Bilen kjørte av veien ved krysset mellom Kroerveien og Garderveien i Ås. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 3.35.

Politiet beskriver føreren som en norsk mann, skallet og iført svart skinnjakke.

– Vi har vært på stedet med helikopter og hundepatruljer i forsøk på å spore opp mannen som kjørte bilen, sier operasjonsleder Joakim Ormaasen til NTB fredag morgen.

På spørsmål om hvorfor politiet tok i bruk helikopter på jakt etter en biltyv, svarer Ormaasen at det ikke er uvanlig at de tar i bruk dette ved når de søker etter personer. Like etter klokken 7 ble søket avsluttet uten at den mistenkte var funnet.

– Saken fortsetter i etterforskningssporet, sier Ormaasen.

Politiet opplyser at de ikke har fått tak i eieren av bilen.