Ordføreren er rystet etter fallhendelsen på Nesodden

Torsdag falt et barn ut av et vindu på Nesodden. En kvinne i 50-årene er siktet for drapsforsøk i forbindelse med hendelsen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Les mer Lukk

NTB

Nesodden-ordfører Cathrine Kjenner Forsland (Ap) er preget etter at et barn falt ut av et vindu torsdag.