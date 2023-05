Russebråk på Sørlandet

NTB

Politiet i Agder har måtte rykke ut på flere hendelser etter at russen skapte støy på Sørlandet.

– Hovedsakelig dreier det seg om at de spiller for høy musikk, sier operasjonsleder Arve Myklebust i Agder politidistrikt til NTB, etter at de natt til fredag mottok flere meldinger om støy fra russen i Lillesand.

– Meldingen kom inn til oss klokken 1.34. Det var to-tre busser som hadde samlet seg der. Nesten parallelt med at vi ankom stedet fikk vi melding om at det var noen busser som skapte støy i Grimstad, sier operasjonslederen.

Myklebust sier videre at all russen oppførte seg fint, og fulgte politiets pålegg om å dempe seg.

– Vi vet at dette er en utfordring når mai kommer. Vi prøver så godt vi kan og gir dem en sjanse til å roe seg, men gjør de ikke dette må vi komme med andre tiltak.