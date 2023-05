Brannhelt hedres på veterandagen – kjempet mot brann i ti meter høye bølger

På Frigjørings- og veterandagen 8. mai overrekkes kommandersersjant Ronny Asbjørn Langvassli Forsvarets medalje for edel dåd. I november 2013 bisto han og kollegene under en stor brann på et skip som fraktet kjøretøy og materiell for Forsvaret. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret / NTB

NTB

Mens lasten ble slengt veggimellom og antente brann på skipet, kjempet offiser Ronny Langvassli og hans kolleger i mange timer for å få kontroll.

8. mai tildeles Langvassli Forsvarets medalje for edel dåd for innsatsen under brannen på DFDS Britannia Seaways i 2013.

Forsvarsveteranen bor og jobber i Bardufoss, og har lang erfaring fra militære operasjoner i både Norge, Tsjad og Afghanistan. Men den største enkeltinnsatsen gjorde han da det i 2013 oppsto brann i et sivilt skip fullastet med forsvarsmateriell.

– Det brant kraftig fremme på dekk, og eksplosjoner hørtes stadig. Himmelen rundt oss lyste opp som i en Hollywood-film, forteller kommandørsersjanten i et intervju på Forsvarets hjemmesider i anledning utdelingen.

Konteinere lagde gnister

DFDS Britannia Seaways seilte i kraftig vind og bølger på opptil ti meter den novemberdagen, og utover ettermiddagen løsnet konteinere på dekk. Kapteinen konkluderte med at det var for farlig å gå ut og forsøke å sikre lasten.

Soldatene og mannskapet måtte dermed se på at stadig mer av lasten løsnet, og skled fram og tilbake på dekk. Brannen brøt ut da skipet skulle endre kurs ved 19-tida på kvelden, utenfor Florø. Da hadde også kanner med drivstoff blitt slått hull på.

– Da begynte alt å bevege seg enda mer, og det dannet seg gnister på dekk. Drivstoffet på dekk antente nokså umiddelbart, og det gikk ganske fort fra det var en liten flamme til det blusset opp og tok ordentlig fyr, uttalte Ronny Langvassli til NTB kort tid etter ulykken.

Kastet veggimellom

Han tjenestegjorde på den tiden i Ingeniørbataljonen som vedlikeholdsoffiser, og var en av 12 soldater fra Hæren som fulgte lasten sørover langs kysten. Innvendig på skipet ble også sofaer og alt annet løst inventar slått veggimellom, og det var tidvis nærmest umulig for de om bord å holde seg på beina.

Soldatene skulle i utgangspunktet evakueres med helikopter, men forsøket måtte avbrytes grunnet fare for kollisjon med antennemastene på skipet. Dermed ble soldatene i stedet sentrale i slukningsarbeidet, som avlasting for mannskapet.

Det var overhengende fare for at skipet skulle forlise. Mannskapet fryktet at eksplosjonen hadde ført til at lastedør var blitt skadd eller åpnet seg i trykket. Skipet begynte samtidig å få slagside til babord.

– Vi antok at vi nå kunne komme til å ta inn vann, forteller kommandersersjanten i intervjuet med sin arbeidsgiver i anledning utdelingen.

Kjempet i timevis

Sent på kvelden ankom fregatten KNM Helge Ingstad, og bisto med sine vannkanoner. Etter også ha fått fraktet inn ekstra brannmannskaper og slukkemiddel, kunne de utpå natta konstatere at brannen var under kontroll.

Skipet gikk siden for egen maskin til Bergen, og skadeomfanget på både fartøy og materiell var langt mindre enn fryktet.

Ronny Langvassli sier han selvfølgelig er beæret over å motta medaljen for edel dåd.

– Men samtidig vil jeg også påpeke at uten mine elleve medsoldater fra Hæren, mannskapet på Helge Ingstad og mannskapet på Britannia Seaways hadde utfallet neppe blitt det samme, er han nøye med å understreke.

Stor innsats

Sjøforsvaret konkluderte i ettertid med at situasjonen om bord var svært dramatisk med så mye brennbart materiale på dekk. I Forsvarets innstilling for utdeling av medaljen heter det blant annet:

«Takket være innsatsen til Langvassli og de andre militære som fulgte lasten, samt fra mannskapet på fartøyet, greide de å forhindre at skipsbrannen spredte seg. En spredning av brannen ville i ytterste konsekvens ført til at skipet forliste.»

Året etter brannen mottok skipsføreren Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) sin pris for hederlig innsats. Først nå hedres også en av de forsvarsansatte om bord.

– Forklaringen på at tildelingen skjer så lenge i ettertid er at et forslag om tildeling av medalje må fremsendes Forsvarssjefens dekorasjonsråd, gjerne av noen som var til stede eller har inngående kjennskap til hendelsen. Et slikt forslag har først blitt fremsendt i 2022, svarer Forsvarets veterantjeneste til NTB.