42-åring dømt til ti og et halvt års fengsel for drap på kvinne i Lier i fjor

NTB

Den 42 år gamle mannen som var tiltalt for å ha drept Sukanya Banglek (69) i Lier i januar i fjor, er dømt til ti og et halvt års fengsel i Borgarting lagmannsrett.

Dommen er i tråd med påstanden fra aktor, statsadvokat Vibeke Gjøslien, og lagmannsretten er enig med tingrettsdommen fra Buskerud tingrett i januar i år, der han også ble dømt til ti og et halvt års fengsel.

Den 42 år gamle mannen har erkjent at det var han som utførte volden som førte til at Sukanya Banglek døde natt til 8. januar i fjor, men har forklart at han aldri hadde til hensikt å drepe 69-åringen. Banglek ble kvalt og slått med to vektmanualer. Den drepte kvinnen var svensk statsborger.