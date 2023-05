Ingen skadd i sprengningsulykke i Horten

NTB

Ingen personer ble skadd i en sprengningsulykke på et industriområde på Karljohansvern i Horten torsdag formiddag.

– Vi har ikke funnet noen skadde og ingen er savne, sier operasjonsleder Espen Reite i Sørøst politidistrikt til NTB.

Nødetatene fikk melding om sprengningsuhellet i forbindelse med anleggsarbeid på Karljohansvern i Horten klokken 11.28.

– Vi og de andre nødetatene gikk rundt området for å få oversikt. Ingen personer er savnet. Vi ble deretter dimittert, sier brannmester Jardar Aftret.

Han sier at sprengstein falt ned i et stort område, rundt et mål.