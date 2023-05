NTB

Avisa Klassekampen gikk i 2022 med underskudd for første gang siden 2013

Avisen endte med et årsresultat på minus 6,3 millioner kroner, mens driftsresultatet endte på minus 3,9 millioner, skriver Medier24.

– Resultatet skyldes økte trykkeripriser og generelt veldig stor prisøkning. I tillegg hadde vi et godt lønnsoppgjør, og et opplag som flatet ut og gikk litt ned for første gang på lenge, sier administrerende direktør Christian Samuelsen til nettstedet.