Dette er blant de ventede hendelsene i dag, torsdag 4. mai

Landsmøte i Arbeiderpartiet starter

I dag starter Arbeiderpartiets 69. ordinære landsmøte, og det varer fram til lørdag 6. mai. 300 av paritets representater fra hele landet samles i Folkets Hus i Oslo, og der skal de velge sentralstyre og øverste ledelse. I forkant av landsmøtet har de dårlige meningsmålingene og debatten om ny partiledelse fått store overskrifter, men statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener likevel at partiet ikke er i krise.

Boligprisstatistikk for april

Klokken 11 i dag kommer Eiendom Norges boligprisstatistikk for april. Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var på litt under 4,5 millioner kroner ved utgangen av mars. Boligmarkedet har i 2023 vist seg mindre rentesensitivt enn mange trodde.

Lokalvalg i Storbritannia

Det holdes lokalvalg i Storbritannia. Valget kan bli en temperaturmåler på tory-regjeringens popularitet. Lokalvalgene kan gi et hint om hvor folket står, men det er også mulig det blir mange proteststemmer som gjør at bildet blir litt skjevt.

Napoli kan bli seriemestere i fotball

Napoli kan bli seriemester med seier over Napoli. Det søritalienske laget har bare vunnet serien to ganger tidligere – i 1987 og i 1990 – da Diego Armando Maradona spilte i klubben. Nordmannen Leo Skiri Østigård spiller i Napoli og ligger an til å bli seriemester med Napoli.