Sikkerhetstiltak i barnehager etter mulig lokkeforsøk i Åsgårdstrand

NTB

Det er innført ekstra sikkerhetstiltak i alle kommunale barnehager i Horten etter at noen skal ha forsøkt å lokke til seg et barnehagebarn i Åsgårdstrand.

– En svært alvorlig hendelse har i dag skjedd i en av kommunens barnehager. Noen forsøkte, heldigvis uten hell, å lokke et av barna våre med seg, skriver kommunen på sine nettsider.

Kommunen skriver videre at den av personvernshensyn ikke kan skrive mer om hendelsen.

– Vær likevel trygge på at vi tar denne hendelsen på aller største alvor, og fra i morgen setter vi inn ekstra sikkerhetstiltak i utetiden i alle kommunale barnehager, skriver kommunen.

Åsgårdstrand ligger i både Horten og Tønsberg kommune.

Politiet undersøker

Sørøst politidistrikt bekreftet tidligere onsdag at de hadde startet undersøkelser etter en hendelse i en barnehage. De leter etter to yngre menn.

– Jeg kan bekrefte at vi har hatt en patrulje i en barnehage i Åsgårdstrand i dag, hvor en episode mellom et barn og som det ser ut for oss per nå, to ukjente personer, bekrefter operasjonsleder Øyvind Hammervold i Sørøst politidistrikt overfor NTB onsdag.

Barn i barnehagen har forklart at to voksne personer forsøkte å lokke med seg et barn.

– Vi kjenner til at det skal ha vært en hendelse langs et gjerde i forkant.

Ingen voksne vitner

Det er ingen voksne som skal ha sett hendelsen, og politiet baserer seg på hva barna har forklart.

– Derfor er vi forsiktige med håndteringen av denne saken, men vi håndterer det som en lokkesak. Vi har flere patruljer som jobber med saken. På nåværende tidspunkt har vi ingen mistenkte.

Hammervold sier at politiet ikke kan utelukke at det er en relasjon mellom de to personene og barnet.

– Men vi har også god kontakt med barnets familie, og det er ikke noe som tilsier at de skulle ha en relasjon på nåværende tidspunkt. Vi holder alle muligheter åpne.