NTB

Tre personer er fraktet til sykehus med moderate til alvorlige skader etter en trafikkulykke i Lillestrøm.

Politiet i Øst skriver på Twitter at det er en personbil og en varebil som har frontkollidert i en 60-sone.

En kvinne i 40-årene blir anmeldt for uaktsomhet fordi politiet mistenker at hun har kommet over i motgående kjøreretning.

Saken oppdateres