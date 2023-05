Nato: Økende risiko for russisk sabotasje av undersjøiske kabler

Oljeplattformer på Ekofisk-feltet på norsk sokkel i Nordsjøen. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix Les mer Lukk

NTB

Risikoen øker for at Russland saboterer undersjøiske kabler for å straffe Vesten for støtten til Ukraina, mener Natos etterretningssjef David Cattler.